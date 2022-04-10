【總有歌聲喺隔離】陳曉東向港人送祝福　陳秋霞唱《信》打氣：命運是對手永不低頭

▲ 《總有歌聲喺隔離》

由蕭正楠、區永權及伍仲衡（Harry）主持的TVB綜藝節目《總有歌聲喺隔離》，在今晚（4月10日）播出第2集。3位主持在今集除大玩估歌仔遊戲，更會獻唱《刻在我心底的名字》、《後來》及《來來回回》等讓人聽出耳油的經典金曲。

至於現身第2集《總有歌聲喺隔離》的嘉賓有陳曉東、布志綸以及陳秋霞，他們分別獻唱《愛你躲你》、《身體健康》及《信》。

陳曉東為港人加油

相隔兩年多再次現身TVB的陳曉東，甫現身即指與阿蕭及Harry很久不見，原來東東與初出道的阿蕭曾合作拍攝電影《百分百感覺》。

另外，他還是Harry的知音人，Harry 當年第一首出道作曲作品，便是東東的《愛你躲你》，東東更會在節目中披露當初為何對Harry 的作品情有獨鍾，之後更會以超靚聲情深演繹當年這首經典作品。

除獻唱及話當年，東東還為港人加油：「呢個疫情講起上嚟係好沉重同嚴肅嘅問題，我有留意住香港嘅情況，自己都好擔心同痛心，真係希望大家可以共同渡過呢段時間，捱過呢個高峰期。」

陳秋霞感慨哽咽

另外，移居馬來西亞多年的陳秋霞，坦言因疫情關係已兩年多沒有返香港，並謂對香港很是掛念：「乜嘢都掛住，我哋呢度有你哋嘅台架嘛，我日日都有睇新聞同埋你哋嘅節目。」

陳秋霞又透露，馬拉於疫情初期已實施禁足令，並謂去年疫情期間發生的民間有心人自發性互助活動讓她甚是感觸：「當時疫情愈嚟愈嚴重，好多家庭受影響，佢哋連最簡單物資、可能係油米鹽都冇。嗰時大家就自發如果有人想求救就喺窗度放一條白布，代表『我需要幫助』。」

愈說愈感慨的秋霞更哽咽謂：「呢個係我冇諗過會經歷到嘅事，都唔識講……都好彩好多嘢你撐住就會過去…」秋霞說畢更送上《信》為港人打氣： 「命運是對手永不低頭，香港人大家加油！」