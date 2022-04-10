【封區檢測】港府圍封鴨脷洲利東邨東逸樓　料明日下午1時完成【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【16:00】港府圍封鴨脷洲利東邨東逸樓

政府今日（10日）下午4時起圍封鴨脷洲利東邨東逸樓，目標明日下午1時完成有關行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

【11:20】沙田顯徑邨顯祐樓約0.44％住戶染疫

政府昨日（9日）下午3時半起圍封沙田顯徑邨顯祐樓，有關行動今早10時半完成。其間1,585名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案，21宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪808戶，當中78戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組