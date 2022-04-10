【住屋悲歌】佐敦站現「太空艙」月租$2100　業主稱「好過住劏房」網民斥無良

▲ 佐敦站現「太空艙」月租$2100，業主稱「好過住劏房」。

日本「太空艙」酒店設計深受遊客歡迎，香港竟也出現同樣格局單位招租，但就以月租方式出現。日前有業主在Facebook放租群組出post，以「免佣金 全新太空艙」為噱頭，開價月租$2100。但內在格局並不人性化，引起網民不滿，指「點解香港人要咁樣對香港人！」

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業主在Facebook群組「租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷」上載招租貼文，指其單位近佐敦地鐵，交通方便。「太空艙」設計入住環境舒適，月租$2100起，水電、wifi、冷氣等全包，指明單位適合單身人士及上班族；同時有300多呎共享空間，揚言「好過住劏房」。

從業主上載的照片可見，太空艙內部雖燈光明亮，但只有一張床，空間十分狹窄，只勉強足夠一個人睡下及轉身，想做別的事幾乎不可。另外在300多呎「共享空間」部分，有沐浴、廁所、客飯廳位置。

在用作客飯廳的地方，不同於日本的設計有梳化、電視等，只有2張長檯、幾張圓凳。而沐浴、廁所位置則只有2格，雖看上去頗為整潔，但從給入住者的儲物櫃編號可見，業主可能放租予20人。狹窄環境全部共用的話，屆時會相當擠迫，隨時需要20人分用2格廁所，沐浴時更需排隊輪候，情況不容樂觀。

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網民根據業主月租開價$2100計算，其每月可收取逾4萬租金。而業主將簡陋及不具人性化的設計包裝成「太空艙」，揚言是好過住劏房的言論，更引來網民直斥是沒有良心，認為其單位與劏房及籠屋毫無分別。

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責任編輯：羅嘉欣