【隔離設施】渠務署7日完成接駁新田隔離設施排污系統 黃偉綸感謝工程團隊齊心協力
發展局局長黃偉綸今日（10日）發表網誌表示，為應對第五波新冠疫情，發展局成立專班，配合內地援建團隊全速推展各個社區隔離及治療設施。其中，渠務署和承建商在7日內，成功為新田社區隔離設施接駁新建公共排污系統。
渠務署工程管理部工程師吳霆康表示，相約規模的工程一般要以月計才能完成，而署方動用三間承建商合共約200人，於新田社區隔離設施24小時工作，令污水系統於七日竣工。吳霆康表示，規劃加壓污水管的走線是一大挑戰，需時最少兩星期，幸好工程團隊群策群力，最終找到替代路線，避免影響路面交通，並大大節省工程時間。
再加上疫情期間，物料供應十分緊絀，3.6公里長的加壓污水管物料足足相等於9條運動場跑道的長度，除了向5間不同物料供應商採購外，還需向渠務署的污水處理設施及水務署籌集物料。雖然時間緊迫，但施工品質仍是局方關注的一環。在污水系統竣工當晚，渠務署轄下不同組別的同事合作測試泵房及加壓污水管，以確保整個系統沒有滲漏問題。
新界北渠務部工程師封雪表示，施工方面，團隊除了要顧及傳統釘板、紮鐵、落石屎等土木結構工程，還需與機電工程承建商協調，安裝所需喉管、水泵及其他機電設備。前線同事連日來日以繼夜趕工，每晚回家休息短短數小時，又馬不停蹄返回工地，「其中一晚，為了在凌晨前完成最後的落石屎工序，工友皆自願縮短晚餐和休息時間，全力以赴。」
黃偉綸感謝工務部門同事在這項緊急項目中發揮團隊精神，「正如同事所說，一個人的抗疫力量是渺小的，當我們齊心協力，團結一致，定能凝聚成一股強大力量，戰勝疫情。」
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責任編輯：李榮忠