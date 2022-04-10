【隔離設施】渠務署7日完成接駁新田隔離設施排污系統　黃偉綸感謝工程團隊齊心協力

▲ 渠務署聯同承建商在七日內為新田社區隔離設施接駁新建公共排污系統。（發展局局長黃偉綸網誌）

發展局局長黃偉綸今日（10日）發表網誌表示，為應對第五波新冠疫情，發展局成立專班，配合內地援建團隊全速推展各個社區隔離及治療設施。其中，渠務署和承建商在7日內，成功為新田社區隔離設施接駁新建公共排污系統。

渠務署工程管理部工程師吳霆康表示，相約規模的工程一般要以月計才能完成，而署方動用三間承建商合共約200人，於新田社區隔離設施24小時工作，令污水系統於七日竣工。吳霆康表示，規劃加壓污水管的走線是一大挑戰，需時最少兩星期，幸好工程團隊群策群力，最終找到替代路線，避免影響路面交通，並大大節省工程時間。

再加上疫情期間，物料供應十分緊絀，3.6公里長的加壓污水管物料足足相等於9條運動場跑道的長度，除了向5間不同物料供應商採購外，還需向渠務署的污水處理設施及水務署籌集物料。雖然時間緊迫，但施工品質仍是局方關注的一環。在污水系統竣工當晚，渠務署轄下不同組別的同事合作測試泵房及加壓污水管，以確保整個系統沒有滲漏問題。

新界北渠務部工程師封雪表示，施工方面，團隊除了要顧及傳統釘板、紮鐵、落石屎等土木結構工程，還需與機電工程承建商協調，安裝所需喉管、水泵及其他機電設備。前線同事連日來日以繼夜趕工，每晚回家休息短短數小時，又馬不停蹄返回工地，「其中一晚，為了在凌晨前完成最後的落石屎工序，工友皆自願縮短晚餐和休息時間，全力以赴。」

黃偉綸感謝工務部門同事在這項緊急項目中發揮團隊精神，「正如同事所說，一個人的抗疫力量是渺小的，當我們齊心協力，團結一致，定能凝聚成一股強大力量，戰勝疫情。」

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責任編輯：李榮忠