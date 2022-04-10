【躍動校園】黃澤林拍片示範掌上壓　鼓勵同學維持良好身體對抗疫情

▲ 黃澤林拍片示範掌上壓，鼓勵同學維持良好身體對抗疫情。（教育局提供）

教育局邀請到香港網球新星黃澤林越洋為香港的同學打氣，透過短片鼓勵同學在家抗疫期間要保持心境開朗及樂觀的態度，多做運動和建立恆常參與體能運動的習慣，以維持良好的身體狀態，對抗疫情。

在短片中，黃澤林介紹和示範一項簡單且無須任何器材協助的負重肌力訓練——掌上壓，有關短片已上載至教育局「ASAP」計劃及教育多媒體的網頁。

黃澤林在剛過去的美國網球公開賽青少年組及澳洲網球公開賽青年組中贏得兩項大滿貫，為港爭光；他同樣亦是今屆文憑試考生，早前已獲香港大學預先錄取，現在身處西班牙受訓，透過短片替考生打氣。

教育局課程發展處持續推出多元化的網上學與教資源，支援學生自主學習，尤其在學校特別假期間，讓同學保持學習動力，提升自我，為復課做好準備。

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責任編輯：李榮忠