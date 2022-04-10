【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所

▲ 34歲已婚男高層確診累社區圍封，被揭5日內8次出入女同事住所。

中國大陸疫情嚴峻，多地嚴格管控實施封城檢測。其中一名山東已婚男高層在確診後，因頻繁出入單身女同事家中，導致該女同事成為密切接觸者，其所居住小區被圍封，兩人亦因此遭受鄰居討伐。

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據陸媒報道，山東一名已婚並育有一女的34歲高階男主管確診，而追蹤足跡顯示他在確診後的3月23日至27日之間，頻繁出入公司一名單身女同事住所達8次。

逗留時間不僅從早到晚都在同一地點，甚至凌晨也有出入的紀錄。因此，確診已婚高層導致單身女同事成為密切接觸者，令其所居住社區遭圍封強檢。鄰居們收到被封區通知後，紛紛抨擊涉事二人是罪魁禍首。

事後，單身女同事在社區微信群中稱已婚男主管是為了幫自己修家中壞掉的水管，兩人並不知道自己是確診者及密切接觸者，並非要故意傳播病毒。

不過，她「修水管」的說法並不被鄰居們接受，認為她是在狡辯，更指責她是「小三」，因不可能會在半夜還上門修水管；更表示「5天來了8次修不好，就不要修了，找個專業的吧」。而隨著事件持續發酵，該女同事及男主管身分更被網友起底，受到網絡欺凌。

其中有部分網民認為，當前最重要的是配合當局做好防疫工作，不應過多干預二人的私事。即使他們犯錯，但也同為疫情受害者，不該受到過分批評。

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責任編輯：羅嘉欣