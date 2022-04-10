【自爆情史】鄧健泓背李施嬅調情石詠莉自認賤格　婚後從港姐殺手成廿四孝老公

▲ 鄧健泓接受陳敏之訪問時自爆情史。

藝人鄧健泓婚前曾與多位女星拍拖，包括蓋世寶、原子鏸、李施嬅（Selena）、龔嘉欣等，位位都是美女，其中原子鏸、李施嬅都是港姐出身，鄧健泓因而被冠上「港姐殺手」稱號。不過自2017年被石詠莉（Sukie）收服後，鄧健泓就從昔日的「港姐殺手」變成愛妻號好男人。日前他獲邀擔任好友陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》嘉賓時，大談自己的戀愛史，更自爆曾經背住當時女友李施嬅與石詠莉調情，自認這個行為是賤格。

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鄧健泓在訪問中表示自己一向喜歡欣賞靚的事物，所以都特別鍾情靚女，但他就否認自己「食」女：「可能我係比其他人細心，可能當你哋講『食』好多女，但我永遠都唔會講『食女』呢兩個字，因為『食女』其實係好唔尊重女性嘅。」鄧健泓認為首先要學會尊重女性，做好自己，有禮貌、細心，自然就會令人對自己有好感。



自認網上Flirt石詠莉



他在節目中自爆在2007年時已經在網上與石詠莉調情，而當時他有女友李施嬅，他更大膽到約對方去食宵夜，雖然最後沒有成事：



呢啲咪就係賤格囉，我會喺微博Send Message Flirt（調情）下佢。但我唔可以追佢㗎，因為嗰陣時我有女朋友吖嘛，我只係Flirt佢，當然我唔知佢當時嘅Status啦，結果呢餐麥當勞宵夜，我哋到今日都冇一齊去食過㗎。真係講完就算，真係冇，因為我驚，堅驚嘅，因為唔好意思。



兩人雖然沒有相約見面，但一直Keep住聯絡，直至2012年鄧健泓因經歷了一段不開心的感情，偶然之間聽到Sukie翻唱的《我代你哭》，其後他再與Sukie互相傳訊，又主動幫對方解決難題，兩人經過相處之後，自然走在一起，鄧健泓更大讚老婆孝順又乖巧：



佢原來比起大家認識嘅佢係乖好多，純好多。



李施嬅早知與鄧健泓不夾

鄧健泓與李施嬅的5年情在2010年畫上句號，李施嬅接受訪問時曾剖白分手原因，兩人因為合作《老婆大人》戲假成真。據悉，鄧健泓當時以教中文親近女神，以細心攻陷Selena芳心。她直言早知與對方不夾，但鄧健泓為人細心，加上當時Selena爸爸生意失敗，男方的關心特別打動她：



以前我好鍾意談戀愛，現在沒所謂，可能當時自己一個人工作，有愛情會有安全感。其實他不是我喜歡的類型，他富藝術天分、很細心，當時我爸爸生意失敗，有人關心是特別打動的。但我和他不是很夾，不應該是一對。



直至後來Selena去加拿大讀書，終於決定結束這段感情，而兩人分手後仍保持朋友關係：



5年內有很多不開心，很多負能量，因為我對感情很執着，好難放棄，好多朋友都勸說沒結果，但已經拖拖拉拉這麼久，大家又住在一起，很難分開，直到我到加拿大讀書，終於可以行出那步。



與Selena分手後，鄧健泓在2010年被爆與細16歲的龔嘉欣拍拖，不過2012年Katy突然宣布分手，當時有傳Katy因搭上許家傑而狠飛鄧健泓，但之後有傳媒影到鄧健泓揸車送張嘉兒返屋企，又指他出入女方寓所，雖然事後雙方都否認拍拖，堅稱只是朋友，但這段三角戀就愈演愈烈，最後鄧健泓和Katy發聯合聲明指兩人因性格不合而分手，張嘉兒並非第三者，最後鄧健泓與Sukie就在2017年結婚，婚後非常甜蜜！而李施嬅去年宣布獲星級潛水教練Anson求婚成功，而婚禮日期待定。

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責任編輯︰陳麗薇