【舊樓維修】市建局擴大外展隊伍　負物資走16層助行動不便住戶

▲ 行動不便的林女士感謝市建局及東華三院向她送上食物及生活物資。（市建局圖片）

不少舊樓升降機需要維修，但部份大廈只有一部升降機，或部份樓層只有一部升降機。市建局行政總監韋志成在網誌指，當升降機需要維修時，涉大廈居民便需面臨不便。為在升降機維修期間照顧長者，市建局與東華三院組織了專責服務隊，提供社區支援和免費外展服務。

為期一年的計劃由去年9月開始，至今已為約900戶進行評估，以便在需要時提供各類支援。韋志成指，外展隊一般在大廈的升降機工程開始前6至9個月，先派員到目標大廈派發問卷和接觸大廈法團，了解在工程期間有實際需要並提供協助的居民數目。

其後，外展隊社工會主力為只有一部升降機的大廈而有需要的居民，透過家訪了解每個需提供協助的家庭情況，以制定相關的服務方案。

他舉例指，旺角一幢的獲「優化升降機資助計劃」支援的50年舊樓，住有4至5戶涉及長者或行動不便的居民，包括獨居在16樓的林女士。

工程開展之時，林女士剛完成髖關節置換手術，出院後要在未來三個月內使用拐杖輔助行路，但大廈需要暫停升降機服務逾兩個月，令她的日常生活大受影響。

在外展隊接獲求助後，外展隊派人每星期會步行16層樓梯到其單位，送遞物資包，提供包括經冷藏處理的飯盒、乾糧、罐頭和日用品等，滿足一星期的必需品，減少她外出購買食物和生活物資的需要。

另外，外展隊亦為她預約樓梯機服務，以便她定期覆診。

第一期外展計劃將近完結，料最終惠及4,000名居民。市建局預備在今年11月推出為期3年的第二期外展計劃，料惠及近6萬名居民。

總結過去經驗，市建局和東華三院擬在港、九、新界分別設立三隊外展服務隊，並配合市建局的工程進度資訊平台，於工程展開前一段時間，派員與有關大廈的業主溝通和配對服務。

有鑑於樓梯機的使用需要的時間和人手均多，因此樓梯機服務會主要集中服務有醫療需要的住戶。為滿足長者晨運和社交的需求，市建局計劃在工程期間，向有需要的長者們免費借出不同類型的輕便健身器材，讓他們在家中亦能維持適量的運動。另外，外展隊也會聯絡更多地區團體組織街坊義工隊，透過不同類型的社區夥伴計劃，定期探訪受工程影響而獨留在家的長者。

在代購物資和膳食餐的安排上，團隊正與不同的社企商討改善服務流程，例如將自設代購平台，協助服務使用者代購生活物資，並安排派遞員行樓梯上門送貨。

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責任編輯：陳梓蔚