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【李家超參選特首】陳勇：已獲逾200張提名票　包括前特首梁振英

政治 15:29 2022/04/10

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梁振英今到李家超競選辦。（林宇翔攝）

李家超競選辦副主任陳勇表示，已收到逾200張提名票，包括全國政協副主席梁振英給予的提名，具體數字仍要統計。

梁振英下午現身李家超競選辦所在的灣仔中環廣場，逗留約15分鐘，他未有回答傳媒提問，但被問到是否向對方給予提名時點頭示意。

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今日競選辦雲集政商界選委，包括全國政協常委胡定旭、工聯會理事長黃國、廠商會會長史立德、創興銀行行政總裁梁高美懿、律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶，以及民建聯立法會議員周浩鼎、葛珮帆、何俊賢等。

胡定旭稱，李家超有主動接觸自己，形容其實事求是、容易相處，相信李家超能夠修補社會撕裂，又稱如果對方將來需要任何幫助，樂意提供協助。胡定旭表示，如果李家超當選，希望第一件事是可以通關。

史立德形容李家超較為實際，亦經常到訪廠商會交流，以及交代政府政策，不擔心他缺乏財政背景。

黃國表示，李家超是合適的特首人選，與對方接觸過程中認為對方務實、有擔當。

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記者：林曉君

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