【過渡房屋】社協深水埗組合社會房屋「喜信」入伙 　提供140個單位予基層

▲ 社協深水埗組合社會房屋「喜信」入伙 ，提供140個單位予基層。（社協提供）

香港社區組織協會位於深水埗英華街的組合社會房屋「喜信」，已於2022年1月提前完工，並於農曆新年前1月28日開始入伙，140個單位已全數租出予基層獨居老人、單親家庭、在職低收入家庭等，一共316個居民，包括17戶少數族裔家庭。項目獲得嘉道理慈善基金贊助，設有35個4至6人兩睡房的大家庭單位，同時是市區首個設有大單位的組合屋項目 。

長沙灣英華街是一幅社區閒置土地，社協獲運輸及房屋局政策支持，關愛基金資助，於去年2月2日動工，到今年1月取得入伙紙 ，全期預算可協助600名苦候 公屋的基層市民脫離環境惡劣、租金昂貴的住屋。項目中，獲得嘉道理慈善基金贊助，興建35個4至6人兩睡房的大家庭單位，為市區首個設有大單位的組合屋項目 。

社協指，項目原預計於今年3月中入伙，在各方努力下 ，提早在過年前，1月尾已入伙，提供140個1人至6人的組合屋單位 ，項目命名為「 喜信」，象徵社協 與基層居民對適切住屋的信念與堅持、期望將喜樂帶到每位居民的家。項目強調「健康住屋」的概念，着重房屋自然採光，具通風的窗、衛生、安全、租金按居民經濟能力而定，讓基 層家庭可真正享有「家」的感覺。

社協自1971年成立，致力協助籠屋、板房及劏房等基層居民改善房屋及生活。2016年於社區內開展各項社區過渡房屋計劃服務，截至2022年1月，機構共計營運的330個單位和宿位，服務逾710個基層人士。

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責任編輯：李榮忠