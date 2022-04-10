【第五波疫情】組織籲容許兒童及院舍院友溝針打復必泰　倡未完成接種學生每日快測

▲ 病人醫護權益協進會召集人兼醫生龐朝輝籲，容許兒童及院舍院友溝針打復必泰。（受訪者提供方）

政府4月21起逐步放寬社交距離措施，全港學校亦最快4月19日逐步恢復面授課堂。病人醫護權益協進會倡，政府應一律改為為院舍長者接種復必泰疫苗，同時容許長者及兒童第二針疫苗可「溝針」轉打復必泰等，以減低放寬社交距離措施後的老少重症死亡風險。感染及傳染病科專科醫生林緯遜亦建議政府公佈死亡個案接種哪款疫苗，讓市民掌握充分資訊作選擇，並加強解說釋除疫苗憂慮。

病人醫護權益協進會召集人兼醫生龐朝輝引述美國數據指，當地逾 1,280 萬宗兒童感染個案中，逾3分1在復課後才確診，料本港復課後同會出現感染令兒童個案上升，再加上兒童不適合服用新冠口服藥，建議家長應盡早讓子女接種疫苗，倡選擇更高效的復必泰疫苗，並建議政府允許兒童第2劑可「溝針」轉打復必泰疫苗以獲得更高保護。龐朝輝又建議，若未完成基本接種，回校前應每日進行快速檢測，減低校園傳染風險，亦可考慮讓學生輪流一半上網課，一半上實體課等，減低感染。

龐朝輝亦表示，目前政府院舍注射計劃如非特殊情況只為院友接種科興疫苗，惟要完成3劑科興疫苗的接種需時約4個月，或要到7月才可完成基本接種，但若轉打復必泰則21日便可打兩針，即完成基本接種，可助減少死亡及入院，建議除非長者或其家屬反對，否則應為院舍長者接種復必泰疫苗，而已打首針科興疫苗的亦建議可「溝針」接種復必泰，讓長者盡快獲得更高的保護。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜亦引述數據指，本波Omicron本港染疫後的死亡率較全球整體的32倍，而與一樣採取清零策略的紐西蘭比較，本港長者及兒童感染新冠死亡 率亦較紐西蘭高4倍及12倍。林緯遜分析指，這主要由於Omicron爆發初期，本港的疫苗接種率較低，只有48%人已完成基本疫苗接種，紐西蘭則有91%；而截至前日，本港60歲以上組別完成疫苗接種的比率也只僅及紐西蘭約一半。

林緯遜又提到，紐西蘭長者接種率高是由於當地政府自前年9月起便與奧克蘭大學等合作進行多次疫苗接種意向研究，以釐清誤解及幫助修訂疫苗宣傳政策，更針對 65歲以上高危人士投放資源，優先鼓勵接種。林緯遜指，不提倡政府強制長者接種疫苗，惟政府應參考紐西蘭作法就疫苗接種作更多解說以釋除疫苗憂慮，同時也應公布入院級死亡個案接種疫苗哪一款，讓市民在掌握充分資訊下作選擇。

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