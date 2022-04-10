▲ 【位置從缺】政府指政務司司長懸空不會影響政府工作。（資料圖片）

前政務司司長李家超在4月6日辭去政務司司長一職，並準備參加下一任行政長官選舉。政府發言人回應傳媒查詢時指，雖然政務司司長一職自4月7日起出缺，但已作出適當安排，使香港特別行政區政府的工作不受影響。

政府發言人指，特別有關由行政長官會同行政會議根據《預防及控制疾病條例》（第599章）訂立的相關規例下，政務司司長獲授權予豁免強制檢疫或表列處所某些要求或限制指示方面，政府發言人解釋，根據《釋義及通則條例》（第 1 章）第45條，凡有條例向某公職擔任者授予權力而「未有人獲委任擔當該職位的職能」，則行政長官可藉命令指示其他公職擔任者行使該有關權力。事實上，行政長官已曾作出相關命令，讓第5批援港抗疫的內地專家在4月7日抵港後豁免檢疫。

政府已在4月2日宣布，以本港公眾利益為大前提下，為了讓第6屆行政長官選舉期間的必要活動得以舉行，已在《預防及控制疾病條例》（第599章）相關規例下的社交距離限制和群組聚集方面作出相關豁免。

政府發言人表示，就行政長官選舉事宜，當局會繼續以公眾利益為依歸，依法行事。

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責任編輯：李榮忠