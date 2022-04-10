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【李家超參選特首】李家超感謝部分選委支持　稱修例風波歷史會有公平評價

政治 16:01 2022/04/10

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李家超感謝部份選委支持及提名。（曾耀輝攝）

宣佈參選特首的李家超展開選舉工程，今日約見部分選委。李家超今午稱，感謝選委提名及支持，會參考意見，盡快寫成政綱，又透露因疫情關係，今日安排兩場網上會面，與選委交流。

李家超下午返回競選辦所在的灣仔中環廣場時指，為遵守防疫規例，很多活動或要在網上舉辦，今日兩場網上會面，會與不同界別選委交流。被問到在辭任政務司司長前，有否到深圳會見京官。他稱與內地政府的接觸，「公佈的就公佈，不公佈的就不公佈。」

另外，李家超也被問起，在2019年處理《逃犯條例》修訂一事有否缺失等。他稱初心是打擊跨境犯罪，履行國際責任，強調所引發的嚴重暴力行為、港獨肆虐、外國勢力插手，推波助瀾等事實，歷史會有一個公平的評價。

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責任編輯：陳宛彤

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