【死亡個案】再多65名染疫者離世　今波疫情累計8,557宗死亡個案

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（10日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

歐家榮在會上公布，今日共新增1,921宗確診個案，包括888宗核酸檢測及1,033宗快速檢測個案。他說，今日沒有新增院舍出現個案。在死亡個案方面，公立醫院再多65宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,557宗，呈報個案的病死率約為0.727%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時9,149共人留醫；過去24小時新增5名病人情況危殆、目前有11人情況嚴重，62名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月9日）有53名染疫病人死亡，涉23男30女，介乎62至104歲，25人來自院舍，其中31人無打針、9人打一針、12人打2針、1人打3針，65歲以上有50位，昨日1名較年輕離世病人詳情如下：

62歲，有直腸惡性腫瘤，已擴散到胃部及腦部，居安老院舍，3月13日快速檢測陽性，3月15號有氣促血氧含量下跌到急症室求醫，核酸測試陽性CT值為17。留院期間有處方抗病毒藥物，病人情況逐漸好轉，30日到佛教醫院作紓緩治療，惟腫瘤情況不斷惡化，延至昨日離世。

另外因數據滯後，3月9日至4月8日再多12人離世，涉5男7女，年齡介乎31至93歲。過去一日有878人出院，6人入院篩查發現確診，同房8名病人被列為密切接觸者。

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記者：李榮忠