【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易

▲ C朗就自己的行為向球迷道歉。

37歲的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）去年重返曼聯，令一眾球迷歡喜若狂。然而，在昨日（9日）的賽事中，曼聯作客0:1敗予愛華頓，賽後他被指控粗暴對待一名14歲、患有自閉症的少年，C朗隨後在社交平台致歉，據了解，警方已介入調查。

在昨日曼聯對愛華頓敗陣後，有一名名為Sarah Kelly的球迷在facebook發文指，自己14歲的兒子Jake Harding遭C朗拿度襲擊，

本來是一場不錯的比賽，竟是以我和Jake去了警局作結。

她隨後接受外媒訪問時表示，Jake是C朗的小球迷，當比賽結束後，曼聯的球員開始離開，她和兒子站在通道看台，兒子就拍下所有曼聯球員離開的畫面。其後，C朗把襪子拉下，他的腿正在流血。Jake於是放下手機看看是怎麼回事，他並沒有開聲說話。

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C朗突砸壞兒子手機

然而，C朗卻突然走過來，脾氣暴躁地把兒子的手機砸壞，然後離開，兒子手上甚至出現瘀傷。Kelly透露，兒子患有自閉症和運動障礙，這事令他感到震驚，直到回家他才慢慢消化發生的事。

他感到很沮喪，這令他以後不會再去看比賽。這是他現場觀看的第一場足球賽，我們有著很好的一天，直到他們離開球場的那最後幾秒鐘，這完全毀了我們的一天。

Kelly又認為，C朗是一位偶像，Jake原本也十分喜歡C朗，事發時，Jake沒有靠近C朗的臉，只是好奇他的傷口，她形容C朗的行為猶如惡棍。

他自己就是父親，如果其他人這樣對待他的孩子，他會怎樣想？

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C朗IG道歉

C朗其後在Instagram上上載道歉聲明，他表示，在面臨困難時想要做好情緒管理並不容易，但他們必須保持尊重和耐心，為熱愛這項運動的年輕人樹立榜樣。

我想為我的爆發道歉，如果可以的話，我想請那位球迷來奧脱福看球，以顯示公平競爭和體育精神。

據媒體報道，曼徹斯特市警方確認收到一宗關於男童在球場遭球員襲擊事件，正與曼聯及愛華頓兩間球會聯絡，至於曼聯則表示「正在調查事件」。

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責任編輯︰王明芳