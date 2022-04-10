【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》

▲ Edan、Anson Lo、Jer合體拍劇。

MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）去年合作的港版《大叔的愛》劇集叫好叫座，「登神CP」大受歡迎，觀眾期望可以拍《大叔的愛》續集或電影版。

今日（4月10日）有消息指，《大叔的愛》原班人馬再聚，但不是拍續集，而是拍另一新劇，據悉劇集暫名《百萬同居計劃》，依然有黃德斌、簡慕華、練美娟（娟姐）、徐㴓喬（Asha）等參演外，還加入《IT狗》陳漢娜（Hanna）、好戲之人劉江，以及柳應廷（Jer）。

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Jerdanson拍劇

這即是Anson Lo、Edan、Jer此「Jerdanson」組合繼《男排女將》後再合作拍劇。其實他們3人一向老友，近日Edan新歌MV《Elevator》便邀Anson Lo和Jer客串演裝修工人。此外，3人在今年農曆新年更結伴到汪阿姐家中拜年。

至於新劇《百萬同居計劃》暫未正式開拍，故事講劇中簡慕華辦一個名為「百萬同居計劃」活動，參加者一同搬進一間千呎大宅一同生活半年，由此展開故事，預計會是集幽默、溫情及愛情的劇集。

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