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【第五波疫情】歐家榮：死亡個案有下降趨勢　過去2日快速測試呈報個案共2,202宗

社會 16:43 2022/04/10

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市面人流漸增。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席簡報會，交代最新疫情。

歐家榮表示，4月8日至9日經快速測試驗出的確診個案共有2,202宗。他表示，估計部份個案仍未呈報，數字仍會進一步上升。

歐家榮指出，在過去數星期，每日新增的死亡個案有下降趨勢，由3月第2個星期每日近300宗，下降至近日的少於100宗。

政府呼籲全民在4月8日至4月10日進行快速檢測，歐家榮指現時有數項觀察，包括無病徵確診患者佔比大幅上升，反映社區有不少隱性患者。另外，自從全民快速檢測開展後，快速檢測和核酸檢測確診個案的比例，由1比1改變至1.8比1。

現時全民快測尚未完成，歐家榮表示，要等到下星期二（12日），才能有全盤數字分析。

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責任編輯：陳梓蔚

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