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【李家超參選特首】譚耀宗料至少可取500張提名　冀本月底交代政綱但未必太仔細

政治 16:49 2022/04/10

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譚耀宗期望本月底交代政綱，但不會寫得很仔細，而是交代方向。（經濟日報資料圖片）

李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗表示，保守估計李家超最少可取得三分之一的提名票，即約500個提名，並會在今個月底公布政綱，但預告政綱會提方向，未必有太具體細節。

譚耀宗在電視節目上指，期望在本月底交代政綱，但時間緊湊，未必寫得很仔細。他解釋，短時間內決定做與不做，未必穩妥，或會在政綱中交代方向或目標，未必仔細交代具體細節，以免事情出現大轉變，令市民失望。

李家超昨日稱「以結果為目標」，被問到是否代表程序公義為後，譚耀宗稱會平衡，不能側重一邊，舉例房屋等深層次問題積壓多時，是可以檢討從土地到興建房屋程序，直言程序不是「天條」，經立法會同意便可修改。

另外，李家超以網上方式宣布參選。譚耀宗稱，政務司司長目前懸空，令部份豁免申請無人處理，強調不想為疫情造成風險，將在社交距離措施放寬後，研究有何活動可實體舉行。

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責任編輯：陳宛彤

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