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【DSE2022】學友社調查：考生壓力創歷年新高　逾3成極大壓力　9成身心疲累

社會 16:54 2022/04/10

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學友社上月調查結果顯示，考生壓力處於歷屆高位，籲學生溫書切勿遺忘找人傾訴減壓。（資料圖片）

應屆中學文憑試（DSE）考生自中四級起受疫情影響授課進度，輔導機構學友社上月調查結果顯示，考生壓力處於歷屆高位，壓力平均分為7.87分（10分為最大壓力），9成反映感到身心皮累，36%更處於9至10分的「極大壓力」。

學友社分別於1月初及3月底，以網上問卷訪問共2,700名應屆DSE考生，結果顯示1月的考生壓力平均分為7.16分，雖然較2020年新冠疫情爆發初期的高位回落，但第5波疫情大爆發期間，3月即增加0.71 分，升至7.87分，屬歷年最高。而感到9至10分極大壓力的考生，亦由1月的24%，3月急升12個百分點，升至36%。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，對照3月及1月的結果，考生的整體身心狀況明顯轉差，大部分受訪考生表示感到身心疲累（90%）、難以集中精神（87%）、 學習動力消減（87%）及容易情緒波動（78%）。他指出，今屆考生自中四級起受疫情影響授課進度，教師支援及朋輩社交減少，加上年初疫情惡化至文憑試開考充滿變數，對學生而言是雪上加霜，急需各界關注及支援。

吳寶城指，上述兩次調查進行時，政府尚未公布確診考生安排，增加考生焦慮。他續指，當局上周公布決定DSE維持4月22日開考，考試資料「明朗化」，加上香港整體感染人數下降，有助同學紓壓，但隨著考期逼近，又會令考生壓力增加，故估計目前考生壓力同上月調查調位相約。

調查亦顯示，「往後出路」和「時間不足」是考生首兩項最大壓力來源。吳寶城分析，今屆中六生人數減少，入大學機會應該會增加，惟疫情下兩年多以來，學校較多著重學業、追趕課程進度，所提供的升學輔導減少，令學生當握的升學資訊減少；而且往後出路與成績掛鉤，今屆考生對於自己的成績較確定性較低，導致壓力高企。來自學校及親友的壓力則按年減少，吳相信與大家明白應屆學生面對許多未知、「少咗俾壓力」，形容是好事。

吳寶城亦提及，壓力大的同學主要以聽音樂、瀏覽社交媒體及打機來紓解壓力，形容有機會因為社交媒體而產生互相比較的壓力，可能會出現反效果，強調臨近考試找他人傾訴是相當重要，可避免想法鑽牛角尖，倡尋求親友、教師及輔導機構援助。

學友社於3月「學友同行 Stay with YOUth抗疫輔導 服務」推出多場應試及衝刺講座等，並會於開考期間加強輔導服務，更會為在竹嵩灣隔離設施中應考的考生建立網上支援社群，由社工及輔導員陪同，詳情可瀏覽該社網站或致電 23976116。

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記者：馮琪雅

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