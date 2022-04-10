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【兒童個案】10萬宗兒童個案有48宗曾嚴重或危殆　接種疫苗後比率相差8倍

社會 16:59 2022/04/10

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（10日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

歐家榮指，截止4月3日衞生防護中心分析10萬多宗18歲以下的個案，有48宗個案被介定為曾嚴重或危殆，3-17歲佔30宗。在沒有打針情況下，每一萬個兒童就會有八名兒童出現嚴重或者危殆，如果有打針降至只有兩名兒童出現嚴重個案。如果打了兩針，每一萬名兒童只會有一名兒童出現嚴重個案，與沒有打針情況下相差八倍。

即將復課，歐家榮呼籲，家長盡快帶兒童去接種疫苗，「即使打咗一針比無打針，已有好好嘅成效。」

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記者：李榮忠

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