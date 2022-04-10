【寄生蟲感染】為減肥連食5日生菜疑沒洗淨　20歲台女半夜肛門驚見寄生蟲蠕動

▲ 為減肥連食5日生菜疑沒洗淨，20歲台女半夜肛門驚見寄生蟲蠕動。

不少人為減肥都會吃大量蔬菜，但若菜沒清洗乾淨，很可能將蟲卵吃進肚，引致體內養成寄生蟲。

日前一名20歲台灣女生在社群網站Dcard發文，指自己某晚沖涼時屁股有異樣感覺，在肛門處摸到白色細小、長得很像蟯蟲的物體。由於事主平日很愛乾淨，因此不認為自己是感染寄生蟲。直至10日後的半夜，她再次突然感覺肛門處有物體爬出，才再摸到一條生猛蠕動的蟯蟲，確診是寄生蟲感染。

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事主想起自己一連5日的減肥餐中有大量生菜，認為可能是因生吃，蟲卵沒經過煮熟後殺死，而將蟲卵吃進肚，導致體內養成蟲。而事主亦匆忙到藥局買回蟯蟲驅蟲藥，分兩個療程殺乾淨成蟲及蟲卵。

藥師也提醒她要注意衛生清潔，不要吃生食，食物要經過煮熟再吃。而事主服藥後排便數次，發現排泄物中似乎確是有成蟲屍體。她表示這才知道蟯蟲感染不止會發生在孩童身上，成人若不注意飲食狀況也會感染。同時希望經第一療程的兩週後，身體跟屁股都恢復健康。

洗生菜方法

生食食品除了魚生以外，蔬菜類因會有菜蟲，很可能也存在看不見的蟲卵。因此必須清洗乾淨，盡量避免生食。

根據香港餐務管理協會資料，生菜食用部位為嫩葉。必須摘去外葉，以免農藥殘留。剩下單片，浸泡在水中約 45 分鐘後，再用流水沖洗。

蟯蟲感染

根據衛生署資料，蟯蟲長約 1 厘米，呈白色，狀似短線。寄生於人體的大腸內，在晚間蠕行至肛門處產卵，可引致局部痕癢。患者搔癢時，手指可能受污染。如患者於處理食物前沒有徹底洗手，其他吃了受污染食物的人便可能受傳染。兒童受蟯蟲感染的風險較高。 而大部分寄生蟲感染均可用藥物根治。

預防方法

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔手亦為有效方法。

定期修剪指甲。

不要吮吸手指或搔抓肛門範圍。

在田裏工作時須穿上鞋子。

2. 保持良好的食物衞生

只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。

從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。

避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉。

食物應徹底清洗。

確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物。

處理食物時應遵從食物安全五大要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開 （分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

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責任編輯：羅嘉欣