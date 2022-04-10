【李家超參選特首】林健鋒：特首最重要是知人善任　李慧琼冀政府多徵詢議員意見勿只懂知會

▲ 林健鋒。（資料圖片）

前政務司司長李家超昨正式宣布參加，對於外界擔心他不太懂經濟、民生問題處理得亦不多，行政會議成員、經民聯林健鋒認為，行政長官不一定認識所有事務，最重要是知人善任。民建聯主席李慧琼則稱，相信李家超有逢山開路、勇擔當、硬碰硬的氣魄，又認為所謂「警察城市」的説法並不合適。

林健鋒今出席電台節目時指，李家超做過很多不同範疇工作，擔任政務司司長期間，負責跨部門協調工作，對不少問題都有掌握。他形容，行政長官就如一艘船的船長，不一定認識所有事務，最重要是知人善任，有真誠服務市民的心，這艘船才能乘風破浪、迎難而上。另外，林健鋒批評，港府過往施政在宣傳環節最弱，稱歡迎政府日後向立法會尋求撥款，成立類似內地「中宣部」的部門，認為一定要做好政策宣傳，讓市民多了解、人士政策，否則運作起來會很困難。

▲ 李慧琼。（資料圖片）

對於外界有「武官當道」、「警察城市」的說法，李慧琼在同一節目表示，香港的行政團運作相當成熟，不會因為誰人擔任特首而有太大改變，而過去特首都有很多不同背景的人士出任，最重要是領導者知人善任，「所以什麼武官天下、警察城市，我覺得是不合適。」但她希望政府工作方式要與時並進，特別是在政策制定過程中，多徵詢立法會議員意見，「不要只懂得『知會』、『尋求支持』，很多政策我們都要看到新聞發布才掌握，政府架構重整之餘，都要廣納人才同意見。」

李慧琼期望，下任特首在穩定政治環境和捍衛國家安全的前提下，重整管治架構、廣納人才賢能、集思廣益，以及打破過往條條框框，提升施政效能。

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責任編輯：林曉君