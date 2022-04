▲ 炎明熹17歲生日。

《聲夢傳奇》人氣王炎明熹(Gigi)在(4月9日)生日,「升呢」踏入17歲。不過炎明熹現時身處內地進行綜藝節目《聲生不息》的錄影,所以未能在香港慶祝。

儘管如此,Gigi的粉絲「Gi炎粉」仍然十分有心,她們分別捐款到保護遺棄動物協會(SAA)助養毛孩、捐錢到社凍機構助有需要人士抗疫,一於以行善作為送給偶像的生日禮物。

相信GiGi亦感十分高興,在個人IG的限時動態分享粉絲行善紀錄。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

愈大愈靚女

另外,GiGi在在今日凌晨於IG上載多長慶祝生日,並寫道:「17歲的生日真的很難忘。開心。長大一歲了。Level up up up 蟹 蟹大家的愛」

相中的Gigi化了一個較濃的妝,感覺更加成熟,但同時亦有做搞鬼表情,粉絲紛紛留言祝賀,同時讚她靚女。

最新影片推介: