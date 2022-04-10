【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產

▲ 8旬婦哭訴遭女兒棄養，更疑遭侵吞遺產。

原以為賣屋移居他國跟可以跟獨生女兒團聚，沒想到卻在異鄉被棄養。新加坡一名8旬老婦與丈夫賣掉屋子，遠赴澳洲見女兒，惟老伴在澳洲離世後，與女兒關係變得疏離，更質疑女兒奪取丈夫的投資回報，最後她只得重返新加坡，沒有住處只能暫住酒店。

據新加報媒體報道，82歲的張秀金與已故丈夫育有一名56歲獨生女，女兒在15年前已遠嫁澳洲墨爾本定居。丈夫在早年診斷出患有大腸癌，經治療病情穩定後，女兒提出希望照顧父母，所以希望他們賣屋飛往澳洲。

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賣房赴澳洲

兩夫婦於是賣掉四房「組屋」（類似香港的居屋），帶上積蓄離開新加坡，丈夫花了近2萬新加坡元（約11萬港元）在女兒房屋所在地皮，加建了一間「老人套房」，兩人在當地生活了2年多後，丈夫在去年3月因病去世。

當老伴離世後，張秀金與女兒的關係愈來愈差，她更控訴女兒不肯照顧她。有次她要進女兒房子，竟被女婿捉住拖走，她受傷向鄰居求助，鄰居亦幫忙報警。今年2月搬離女兒住所後，雙方亦沒有再聯絡，她也沒有女兒的電話號碼。

她沒有好好照顧我，甚麼隱瞞的丈夫的一些投資回報。

晚年感徬徨

她表示，早年丈夫賣掉公寓搬入組屋時，加上丈夫曾出售生意也有一筆積蓄，估計遺產約70萬新加坡元（約402萬港元）。惟丈夫去世後，她不知道這筆錢在甚麼地方，女兒也不肯說明。

張秀金於3月底返回新加坡，目前只能在酒店落腳，她感嘆，丈夫離世，獨生女又未能照顧自己，晚年感徬徨。墨爾本當地有一些新加坡人知道張秀金的情況後伸出援手，有人收留她，亦有人協助請律師幫她打官司，目前她已取回40至50萬新加坡幣（約230萬至280萬港元），希望能靠這筆錢度餘生。

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責任編輯︰王明芳