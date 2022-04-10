【李家超參選特首】 4公務員團體支持李家超參選　冀將公務員權益寫入政綱

▲ 四個公務員團隊支持李家超參選特首。（經濟日報資料圖片）

李家超已經宣布參選，並收集選委提名。4個公務員團體今日發表聲明，支持李家超參選，希望能將公務員關注的權益，寫入政綱，並繼續與公務員團體保持溝通。

聲明指出，香港正處於由治及興的新階段，下任特首要帶領香港，應對內外形勢挑戰，以及處堙深層次矛盾，又認為李家超在政府達45年，經驗豐富，在公務員及政治委任崗位也有卓越表現，能應對複雜政治形勢，維護國家安全堅定不移，相信他能團結社會，展現良政善治新風貌。

4個團體分別是：政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會，以及香港特區政府公務員人員聯會。

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記者：陳宛彤