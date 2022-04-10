【DSE2022】有考生調整生理時鐘早上5時半起身做快測　曾確診感周身痛料復陽不會赴考

▲ 確診或檢疫考生可以選擇到竹篙灣社區隔離設施「特別試場」應試。（考評局網誌）

中學文憑試（DSE）首度容許新冠肺炎確診考生到竹篙灣社區隔離設施的「特別試場」應試，有曾確診考生表示不太擔心復陽，即使復陽也很大機會不會赴考，但較為擔心進入試場後會帶「成身菌」回家感染家人，並正準備調整生理時鐘至考試日清晨5時半起床做快速測試，又形容考期壓縮令其壓力增加，盼盡快結束這漫漫長路。

教育局聯同考評局於上周公布在竹篙灣設特別試場，供確診及檢疫考生按身體狀況自行選擇應考，並要求有需要即日早上趕入竹篙灣的考生於早上6時至6時半期間，分別致電考評局及投疫的士熱線。

應屆考生陳同學自評目前壓力指數，與1月尚未爆發第5波疫情時相約，維持在7分（最高10分），他指自己曾在上月確診，康復後已有抗體，令再中招的憂慮減少，惟由於當局已宣布落實4月22日如期開考，考期壓縮令其壓力增加，

但亦代表衝刺埋呢10幾日開考，就可以正式結束呢段漫長嘅路，點都好過遙遙無期。

他回想起上月染疫期間感到「周身痛」、「坐都坐得唔舒服」，「相信考試係咁會差過校內評估」，倘不幸復陽，很大機會選擇不考試，寧願休息好再參戰。對於考評局維持成績評估最高分數為第5級，他認為做法合理，

某程度算係好好，如果對比起自修生乜都無，下年要籌備多屆，就要知足。

陳同學亦說，他本人並無打針、家人已打針，「反而擔心自己去完考試，成身都係菌，不幸帶返屋企，令屋企人中招，呢點我係憂慮更加多。」倘未準備好入竹篙灣的行李喼物資，不能出入商場的他要家人代為購買。而他現時每日早上7時左右起床，並準備調整至每日早上5時半起床，雖然快測大約3分鐘已經有機會見到結果，但預足15分鐘等結果較為「穩陣」。

抗疫的士熱線早上6至8時只服務DSE考生 考評局籲提早執行李【附建議行李清單】

▲ 應屆文憑試考生陳同學表示擔心進入試場後帶病菌回家。（網上記者會截圖）

學友社最新調查揭應屆DSE考生壓力創歷屆新高，分數達7.87分（詳情即看：【下一頁】）。學友社輔導顧問吳寶城建議考生，預先準備一旦要入竹篙灣的物資清單，以防考試當日心情緊張忙亂的情況下執拾，並建議家長在這段時間給予子女空間和信任，避免話題時刻維繞考試。

學友社會為在竹嵩灣隔離設施中應考的考生建立網上支援社群，由社工及輔導員陪同，詳情可瀏覽該社網站或致電 23976116。

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記者：馮琪雅