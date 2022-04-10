【重返校園】無視校方阻止堅持帶BB上堂　3孩媽媽拍片望大學關注支援

▲ 英國有媽媽帶BB上學遭校方阻止。

34歲居於英國修咸頓的媽媽Janine Adamson因為帶孩子上學而引起爭議！Janine年輕時因為結婚生子，而放棄讀大學的機會，育有一對仔女的她，大仔及二女都已經上高中及小學，所以去年她決定重返大學。她向英國索倫特大學（Solent University）遞交申請，入讀刑事調查相關專業，並在去年10月開學，每週上課2天。

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但在申請入學期間，Janine卻突然懷孕，小孩也在今年1月份出生。而Janine因為不想和新生兒分開及表示「不想因懷孕打亂自己的計劃」，所以決定向校方申請帶著只有幾週大的BB一齊到學校上課，而事前已經得到教授及同學的同意，但很快校方就拒絕了Janine的要求，憂心BB會影響其他人，禁止她將BB帶到課堂上。

Janine對於校方下的禁令表示不滿，她將第一日帶著BB上學的影片上載到網上，為自己爭取權益，她認為自己大部分課業都在家裡完成，每週僅會待在學校2個小時，她在影片中展示BB沒有防礙課堂的運作，她反批評自己也經常被18歲的大學生干擾上課。

她承諾小朋友只會跟隨她到大二，之後她就能放心將BB交給其他人照顧。她明白可能會遭到退學，但也會正盡力維持良好狀態，不造成麻煩。

Janine表示，她將影片放上網目的是希望大學看到媽媽們的需求，藉此鼓勵大學為有需要的媽媽實施支援政策，而非打壓，不過此舉卻惹起網民兩極化意見，有人認為Janine是了不起的媽媽，一路求進步，亦有人批評她太自私，對其他學生不公平，也有人提出疑問，如果只是2小時，為何Janine不請保母。

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責任編輯︰陳麗薇