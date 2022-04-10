【同心抗疫】電影業自僱/自由工作者資助計劃　4月12日接受申請

立法會財務委員會於2020年2月21日通過在《財政司司長法團條例》（香港法例第 1015 章）下成立「防疫抗疫基金」，其後於2022年2月15日批准向第六輪「防疫抗疫基金」注資，向受新一輪收緊社交距離措施影響的處所和人士提供支援。

其中一項措施是推出電影業自僱/自由工作者資助計劃（“資助計劃”）。香港電影工作者總會（電總）受政府委託處理是次發放資助之行政事宜。

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預計約2500人受惠

資助計劃旨在向主業為電影業自僱/自由工作者的合資格申請人士發放一次性的10,000元資助。合資格之電影業自僱/自由工作者申請人須持有香港永久居民身份證，並於2020年4月1日至2022年3月31日期間曾參與最少一部香港電影製作（包括港產片和内地香港合拍片）。

過去兩年全職受僱於電影公司的員工、全日制學生及曾受惠於第六輪「防疫抗疫基金」其他資助計劃的人士均不合資格。申請人須同時提交能證明就業情況的證明文件，例如電影公司確認函、工作合約副本或僱主簽發報稅表（IR56B）副本等其一均可。預計約2500名合資格申請人可受惠。

電總表示：「疫情持續多時，電影製作受到嚴重影響。雖然業界奮力自強，政府亦透過電影發展基金推出多項資助措施以增加電影製作、提升專業培訓，但不少主業為電影自僱/自由工作者的生活仍然困難。是次『防疫抗疫基金』針對業界的自僱/自由工作者推出支援，是及時雨。」

資助計劃於今年4月12日開始正式接受申請，截止日期為5月3日。有關詳情及申請表格，請往按此。