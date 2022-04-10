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【入職條件】未考基本法教師憂轉工受阻　教工會促教育局盡快安排次輪測試

社會 18:12 2022/04/10

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教工會接獲多名教師反映，擔心次輪基本法測試的不確定性會影響轉職。（資料圖片）

教育局下學年首度要求所有公營學校新聘任教師必須通過《基本法》測試，香港教育工作者工會表示，近月接獲多名會員求助，擔心次輪基本法測試的不確定性，導致下學年轉職及入職上遇上困難，促請教育局盡快安排次輪測試，並在5月底前發布成績，以讓教師趕及滿足3個月離職通知期要求，順利轉職及入職。

首輪教師基本法測試已於1月完成，惟原定2月底舉辦的次輪測試，在第5波疫情下一再押後，教育局上月初表示會在復活節假期後公布詳情。

教工會主席黃建豪指，新制度下教師必須持有基本法測試合格成績，方可進入編制，若常額教師轉職至他校時，仍未持有相關資格，則須轉為合約教師，甚至因未能提交成績證明，而影響入職。

立法會教育界議員朱國強表示，「常額教職員離職通知期為3個月，故此若未能及時在限期前獲取資格，教師便不能順利入職新校，又不能在通知期前向原校請辭，陷入進退兩難的局面。另外，由於次輪基本法測試的不確定性，也讓學校聘請下學年教員程序變得複雜多變」。朱國強亦強調，當局應盡快公佈有關安排，以照顧教師及學校行政需要。

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責任編輯：馮琪雅

教育局 朱國強 學校 立法會 小學 基本法

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