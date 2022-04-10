TVB澄清王祖藍離任傳聞　聲明：派往內地拓展及執行業務

日前傳出王祖藍辭任TVB首席創意官，離開大台。不過今日（4月10日）TVB企業傳訊部發出聲明表示，王祖藍有離開香港前往內地，但只是為TVB拓展業務，並未有離任，聲明如下：

本公司留意到近日流傳關於「王祖藍先生離任」一事，現嚴正聲明相關揣測並非事實。 推動內地業務發展是本公司重要策略之一，本公司一直以來都會常規性地派出熟悉中國市場之團隊到內地拓展及執行業務，王祖藍先生現時正為本公司在內地執行多個節目的製作。