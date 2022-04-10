TVB澄清王祖藍離任傳聞 聲明：派往內地拓展及執行業務 娛樂 18:23 2022/04/10 分享： 熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 日前傳出王祖藍辭任TVB首席創意官，離開大台。不過今日（4月10日）TVB企業傳訊部發出聲明表示，王祖藍有離開香港前往內地，但只是為TVB拓展業務，並未有離任，聲明如下： 本公司留意到近日流傳關於「王祖藍先生離任」一事，現嚴正聲明相關揣測並非事實。 推動內地業務發展是本公司重要策略之一，本公司一直以來都會常規性地派出熟悉中國市場之團隊到內地拓展及執行業務，王祖藍先生現時正為本公司在內地執行多個節目的製作。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 14:33 2022/04/07 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 13:26 2022/04/06 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 13:53 2022/04/05 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 你可能感興趣 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 14:33 2022/04/07 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 13:26 2022/04/06 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 13:53 2022/04/05 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 王祖藍 綜藝節目 TVB