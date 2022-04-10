【復課檢測】分階段復課安排即將敲定　楊潤雄：已進入蹉商最後階段

▲ 楊潤雄今日（10日）表示，復課安排已進入蹉商的最後階段，將盡快公布詳情。（資料圖片）

學校提早於3、4月放的「暑假」即將告終，教育局早前透露擬於本月19日起分4階段復課。教育行政長官林鄭月娥今日（10日）早上出席例行疫情記者會表示，正研究復課時要求學童每天檢測，將於日內與教育局局長楊潤雄公布詳情，楊潤雄其後亦在社交平台發文透露，有關復課安排已進入蹉商的「最後階段」，將盡快公布詳情。

楊潤雄表示，教育局一直積極與衞生專家和學界磋商在復活節假期之後，有序分階段恢復面授課堂的務實安排，現已進入最後階段，將盡快公布詳情。

此外，他提及局方希望學生在假期保持學習動力和體能，請來本港網球新星黃澤林（Coleman）隔空為同學打氣，拍片親身示範「掌上壓」，鼓勵同學多做運動，維持良好身體狀態。影片詳情即看：【下一頁】

【復課時間表】教育局擬分4階段恢復面授課 一文看清時間表、檢測要求

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責任編輯：馮琪雅