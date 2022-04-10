【李家超參選特首】李家超稱收到約300個提名　兩場見面會有130名選委參與

▲ 李家超透露，目前已收集到約300張提名。（曾耀輝攝）

已宣布參選特首選舉的李家超，今日在晚上7時許離開競選辦。他透露，大約收集到300張提名，目前仍在點算當中，而今日兩場見面會中，一共有130名選委參與。

李家超表示，2場網上見面會涉及5大界別的選委，共有130人參與，形容會上選委踴躍發言，代表不同界別給予意見，具參考價值，能夠幫助盡快完成政綱，又透露出席的選委，都支持他昨日發表的3個主要施政方向。

在下午，李家超競選辦稱已有200個提名。李家超在晚上指，已大約300張提名，目前點算當中。他又感謝，全國政協副主席梁振英專程到競選辦，給予提名。

被問到日前演辭未包括修補撕裂。他強調，當時已表明要團結各方力量，而提出共同解決問題，首先是要政府團隊要各施其職，他也希望能將有關文化，推廣至整個社會，要成功解決香港問題，除了政府帶頭，也要全城參與。

他續指，日前派發物資包，就是其心目中的全城起動共識，認為社會經過有關活動，可以拉近大家距離，而且能夠證明團結是會有正面結果，希望他能營造到氣氛，讓全港700多萬人，都抱住共同達成社會最高利益的想法，團結做事。

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記者：陳宛彤