【調適課程】浸大設計特殊學校校本音樂調適課程　助智障學生懂讀譜及創作

▲ 明愛賽馬會樂仁學校按學生的肌能情況調適和改裝樂器，讓手部肌能薄弱的學生亦能自行按響改裝彩虹鐘演奏。(明愛賽馬會樂仁學校提供)

浸會大學教育系為3間特殊學校設計校本音樂科調適課程，透過自製梯級按音高排列彩虹鐘，再配以彩色樂譜、發光的士高球等教具，成功讓中度智障學生懂讀譜及簡單創作，甚至完美唱出上下行音階；教師亦發現嚴重智障學生也很有音樂感，除跟隨節奏郁動，更會被大小調音樂影響情緒。

浸會大學教育學系副教授王偉儀，3年前獲優質教育基金撥款260萬元，為天保民學校、明愛賽馬會樂仁學校及靈實恩光學校，設計1套輕度、1套中度和2套嚴重智障學生的音樂科調適課程。課程內容包括為智障學生設定有關聆聽、演奏及創作的預期學習成果，再調適教具、樂譜及樂器等，讓學生無障礙創作及演奏音樂，並學習音樂概念。

天保民學校音樂科教師何慧盈指，學生有輕度及中度智障，過往上課以播生活化音樂、唱歌及跟隨音樂律動為主，調適課程下製作了彩虹梯級，並按音高排列彩虹鐘，再配以彩色譜，讓學生學習音高、讀譜，繼而嘗試創作。她表示，有多年來未曾理會她的中度智障學生，在學習上下行音階後，有天突然拉着她的手準確唱出相關音調，讓其十分驚喜；而輕度智障學生更可在課堂中一人一句合力創作一段音樂。

▲ 天保民學校教師自製彩虹梯級並按音高排列彩虹鐘，讓學生容易更學習音高及方便讀譜。（天保民學校提供）

明愛賽馬會樂仁學校音樂科教師劉美珊亦稱，嚴重智障學生身體多有多種障礙，包括視障、聽障及肌肉弱，以往上課多只播兒歌及拍拍同學的手和膊頭，透過調適課程，課堂會播放較多元音樂，同時加入發光的士高球，倘音樂由多種演奏，便會投射出多種顏色，讓學生有多元感官體驗。她說部分學生很有音樂感，會隨音樂節奏點頭踢腳，更有學生在聆聽大調音樂時會大笑，聽小調音樂時會流淚，懂得隨音樂作不同表現。

▲ 明愛賽馬會樂仁學校將部分樂器改裝，讓學生能自主演奏樂器及參與創作活動。(明愛賽馬會樂仁學校提供)

靈實恩光學校教師則運用杯架，為有身體障礙的嚴重智障學生製作座枱式調適風鈴，可放在輪椅上撥動演奏，同時運用平板電腦的應用程式作調適樂器，讓一輩子不能拿起小提琴的學生，也可用iPad奏出小提琴聲音，大大提高上課積極性。

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記者：黃小冰