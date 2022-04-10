【復課檢測】部分幼園家長撐上學前檢測　惟倘日日快測每月200元支出恐加重基層負擔

▲ 有幼稚園校長反映家長支持學生回校前做快測，但每人每月需花約200元，會對其他基層家庭構成壓力。（資料圖片）

學校上月起提早放的「暑假」料即將告終，特首林鄭月娥今日（10日）表示，會在本周初公布復活節假後分階段復課安排，形容學生持快測陰性結果才入校園，是較安全做法，正研究每日或隔日做。有私立幼稚園校長反映家長支持學生回校前做快測，但每人每月需花約200元，會對其他免費幼稚園的家庭構成壓力。教聯會致函教育局，倡為學校提供津貼購買快速測試劑，供有需要學生使用。

教育局局長楊潤雄日前透露考慮下周二（19日）起分4階段復課，高小先行，其他中小幼年級於5月3日至17日陸續復課。（詳情即看：【下一頁】）

教聯會理事、私立幼稚園校長蔡麗芳向本報表示，上周曾諮詢家長對於送子女回校前先做快測的意見，形容反應非常好，惟得悉有免費幼稚園關注每日10多元檢測費用，對基層家長「好大負擔」，倡當局向全港學校分派檢測包，供學生取用。

此外，幼稚園最初可以在19日起復課，蔡關注「愈拖得耐，家長照顧子女時間拖得愈長」，認為當局應該容讓學校彈性安排學生分為小班、時間「錯開」回校，減少風險，而不是一刀切改於下月逐級復課。

津貼小學議會主席胡艷芬早前亦表示，以往都是由高年級學生開始分階段復課，高年級自理能力較好，家長亦會較放心；惟有校長擔心反映每日檢測會為弱勢家庭帶來龐大支出，「平極10蚊、8蚊支」，而每間學校數百人，需視乎哪些學生要檢測，以及需否及如何檢查結果等。

教聯會今日致函教育局，指半日面授風險較低，認同接種率毋須達到 9 成才復課，該會亦不支持只讓已接種的學生上學，並關注跨境生未能來港上學的情況。該會亦認同當局考慮要求學生返校前先做快測，惟局方須提供相關配套，為學校提供多津貼以購買快速測試劑，供有需要的學生使用。

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記者：馮琪雅