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【第五波疫情】內地疫情防控專家組視察安老院舍　向看護分享防疫措施

社會 22:27 2022/04/10

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中央派遣的內地疫情防控專家今日（四月十日）在社會福利署安排下參觀兩間安老院。（政府圖片）

由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆率領的內地疫情防控專家組4月7日抵港開始工作。專家組今日（10日）參觀兩間安老院和商場內的食物業處所，了解相關的防疫措施。

專家組向在場的政府和院舍代表分享了防控策略，包括院舍在日常運作上如何有效地處理確診長者和加強感染控制措施，以保障員工和其他未受感染的院友。小組欣悉其到訪的食肆均妥善遵守包括「疫苗通行證」及每小時換氣量等各項防疫規例下的規定，並正為4月21日開始的下一階段社交距離措施作出所需準備。

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責任編輯：陳梓蔚

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