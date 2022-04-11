【天氣預測】本周中後期雲量增多有幾陣驟雨　兩熱帶氣旋不會對本港構成威脅

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴。（曾耀輝攝）

天文台今日（11日）表示，覆蓋廣東沿岸附近以低雲為主，由於雲層較薄，日間有陽光，在菲律賓以東太平洋有對流雲團，菲律賓附近熱帶氣旋「鮎魚」，另外再有熱帶氣旋「馬勒卡」，現時兩個熱帶氣旋與本港距離較遠，預計「鮎魚」在菲律附近徘徊或減弱，而「馬勒卡」雖然會增強，但預計橫過西北太平洋，或影響日本以南海域，對本港不會構成任何威脅。展望有雨帶在華南經過，強雨區集中內陸，但本港在周三及周四會受到雨區影響，料復活節假期風勢大。

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天文台預測今日本港地區大致天晴，但早上部分時間多雲，日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高兩三度，部分地區能見度較低，吹微風。展望:未來一兩日風勢微弱，日間炎熱，能見度較低，星期三、星期四有幾陣驟雨。本周後期風勢較大。

根據9天天氣預測，周一至周三日間炎熱，部分地區能見度較低。周六及周日復活節假期短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐