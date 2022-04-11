【封區檢測】葵涌華荔邨喜荔樓下午2時起圍封強檢　鴨脷洲利東邨東逸樓揭25宗確診【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【14:00】

政府下午2時起圍封葵涌華荔邨喜荔樓強檢，受檢人士須於今日下午9時前接受檢測，目標是在明日約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:28】鴨脷洲利東邨東逸樓約1.71％住戶染疫

政府昨日（10日）下午4時起，圍封鴨脷洲利東邨東逸樓，有關行動今早（11日）11時完成強制檢測行動。其間1464名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現25宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪824戶，當中37戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組