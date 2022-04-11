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【封區檢測】鴨脷洲利東邨東逸樓揭25宗確診　逾1%住戶染疫【不斷更新】

社會 11:33 2022/04/11

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:28】鴨脷洲利東邨東逸樓約1.71％住戶染疫

政府昨日（10日）下午4時起，圍封鴨脷洲利東邨東逸樓，有關行動今早（11日）11時完成強制檢測行動。其間1464名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現25宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪824戶，當中37戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【湊得輕鬆啲】染疫後轉陰性不代表完全康復 中醫：咳嗽時間愈長對肺部有影響

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責任編輯：TOPick港聞組

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