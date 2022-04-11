【娛圈喜訊】張秀文結婚近4個月疑成功造人　傳懷孕2個月怕小器未敢公布

▲ 張秀文造人成功？

現年34歲的前港姐張秀文，在去年10月被揭與「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）拍拖，對此段戀情一直十分低調的張秀文，事後證實兩人已相戀一年。

之後榮升人妻後的張秀文專心家庭，在幕前的曝光率大減，僅曾亮相TVB賀年節目《新春開運王》及玄學大師李居明主持的電台節目。

造人成功 懷孕2個月

據知秀文婚後原來密密造人，近日更傳出疑似造人成功，現已懷孕2個月，預產期為今年底。

其實秀文與老公王大權一向十分喜歡小朋友，早前秀文為TVB節目《新春開運王》擔任嘉賓時，李居明已着緊地叫她在虎年製造「虎B」，並叮囑她要在寅時（即時凌晨3點至5點）造人，有望造人成功。

據知當時秀文已十分興奮，更揚言會預校鬧鐘起身造人，又指與老公很想有新生命加入其家庭，更希望一次過生兩個，言詞間都流露着非常恨做媽媽。

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秀文及Bob回應傳聞

言猶在耳，結婚近4個月的她已傳來好消息，不過未知是否怕胎兒未夠3個月而「小器」，秀文回應媒體時回答未有。

至於身為秀文夫婦媒人兼好友的林盛斌（Bob），則指未聽到好消息，亦希望他們能早日生小朋友。

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二人低調處理戀事

張秀文跟王大權自拍拖至結婚，二人對此一直十分低調，直至去年的12月他們終於拉埋天窗，正式結為夫婦。

而秀文曾對媒體表示二人一直相處舒服，亦早已視對方為結婚對象。而且她透露當時老公曾多次求婚，但遭其以發展事業為由捥拒，及後王大權更曾出動銀彈攻勢，兩度提出送予她豪宅， 秀文也拒絕對方好意。

最終，王大權再次求婚時也花盡心思，將家裡布置得很靚外，更向「街頭魔法王」甄澤權學魔術冧女，最終秀文被打動才答應。

王大權可謂過五關斬六將，才娶得美人歸，故二人傳出榮升父母的消息，令不少網民為他們感高興。