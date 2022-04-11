【行山避疫】遊人假日湧郊外行山　釣魚翁現人鏈恐增感染風險

▲ 不少遊人假日行山， 釣魚翁上出現「人鏈」情形。

第五波疫情稍緩，確診人數略為回落，不少市民為呼吸新鮮空氣，假日紛紛選擇行山郊遊。有行山客在剛過去的周末，就目睹釣魚翁山上出現人鏈，人流之多令網民不禁戲稱是「多人過旺角」。

據Facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」，有網民發帖表示，上周六（9日）位置接近清水灣郊野公園的釣魚翁山上「好熱鬧」。從網民上載的照片可見，山上出現人龍，約有數十名行山人士站在山上，距離比較貼近：

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發帖者表示自己沒有攀升，帖文引來其他網民討論，有人留言稱「好誇張」，也有人估計「下個星期仲誇張」。點擊睇更多留言：

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假日行山人流不絕，香港大學化學系博士鄺士山（Dr K Kwong）就曾分享疫情中的行山禮儀，他表示去「高危行山徑」時，或者10多米内2個人時，需全程戴上口罩。

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K Kwong提醒，如果行山時已除去口罩，要時刻注意附近有沒有其他人經過。如果有人行，就不要做「危險行為」產生飛沫，例如咳、吐口水及大聲說話。另外，自已口罩請自己帶走，切勿放入垃圾桶，因為馬騮及牛牛會摷垃圾桶。

而如果行山時見到有人跑山，從後趕上，亦不必向後望，只要左、右移動就可以。K Kwong解釋這是因為「跑山友」很可能一邊跑，一邊大力呼吸，飛沫會比較多。疫情期間，他又建議迎面見到山友時，不用大聲打招呼，點頭即可，避免產生飛沫。

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責任編輯：羅嘉欣