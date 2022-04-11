【李家超參選特首】李家超已獲逾300張選委提名票　今將會晤10個團體及政黨代表

▲ 特首選舉參選人李家超已取得逾300張選委提名票。（陳靜儀攝）

特首選舉參選人李家超已取得逾300張選委提名票，他今天將連走10場，到訪多個團體和政黨，介紹參選理念及方向，及爭取選票。

李家超早上抵達灣仔，準備與港區省級政協委員聯誼會代表會面時表示，今日的選舉活動，將相當緊密。他將會到多處地方爭取支持，當中包括與5個團體及5個政黨的代表會面。

李家超說，他宣布參選後，不停打電話解釋施政理念，在溝通期間，大部分人都支持他。他又指，這幾日舉辦網上會面，部分能夠安排到的拜會，他都會去。

他今天到訪的團體包括：港區省級政協委員聯誼會、經民聯、自由黨、新民黨、香港友好協進會、香港廣東社團總會、香港福建社團聯會、民建聯、工聯會、鄉議局。

另外，李家超競選辦公室主任譚耀宗表示，已取得300多名選委的提名票，認為是很大鼓勵，他們見到李家超參選，積極表態支持。他又說，未來兩日會繼續收提名表格，暫時未知最終會有多少，亦未確定提交表格的時間。

譚耀宗在港台節目《千禧年代》表示，昨日下午他亦有參與兩場選委的線上交流會，共有130多人參與，反應正面，亦補充了一些建議，認為有啟發性。至於會否落區與市民溝通，譚耀宗表示，預料情況會熱烈，擔心有很多人聚集，違反社交距離措施及限聚令，他又說李家超既希望可以接觸更多選委及市民，但亦要注意安全，不要因選舉工程而影響疫情。

至於政綱方面，因涉及未來政府施政及具體的解決辦法，他認為需要小心研究，因為作為特首說出政綱後，大家便有期望，因此要小心聽取意見，現時正收集方各方面的意見。

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記者：陳葆琳

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