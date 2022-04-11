【復課】特首承認復活節後復課有風險　疫情或反彈但可管控【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（11日）繼續出席例行疫情記者會，同場出席官員包括教育局局長楊潤雄及衞生署署長林文健，宣布復課安排。

【11:00】

林鄭月娥指，停課可避免大規模學童感染的情況出現。截至4月3日，嚴重新冠患者有48人，料沒有停課，嚴重患者會進一步上升。她指出，復課對學童十分重要，並引用19年前於非典型肺炎疫情平息、學童復課後撰寫的文章，說明復課的重要。

她指出，復活節後復課取決於疫情，學校在復課後要要求學生與教職員做好個人防護措施，包括戴好口罩、量度體溫、保持社交距離；教職員受制於疫苗通行證，學生不受此限；學校要做好通風系統及消毒學校；學生要打針，12至19歲學生中學生打首針達97%，打兩針達78%，3至11歲學童打針情況不理想，打首針有62%，打兩針達28%。

當局額外要求復課後，教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校，當局為學校免費提供1000萬套快測檢測包，以便校方分發予有需要的30萬學生。

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記者：陳麗娜