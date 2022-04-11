【防疫措施】特首承認復課有風險但可管控　本周內會交代調整防疫措施【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（11日）繼續出席例行疫情記者會，同場出席官員包括教育局局長楊潤雄及衞生署署長林文健，宣布復課安排。

【11:50】

政務司司長職位懸空，林鄭月娥指特首可指示其他官員行使其公權力，即看。

【11:45】

有家長對恢復面授課堂有保留，楊潤雄稱決定按學生需要及疫情發展而決定，教育局已按情況加強，復課後校方已無須提供在家學習的途徑，若家長決定在復課後不讓子女上學，校方會按現行機制處理。

【11:41】

資深傳媒人區家麟被國安處拘捕，疑涉串謀發佈煽動刊物，林鄭月娥指作為行政長官及非執法的官員不宜評論執法的個案，香港是法治社會，有法必依，執法必嚴，違法必究是一向法治社會重視的價值，強調新聞自由受基本法保障，即看。

【11:32】

復課後學校爆個案須再停課，林文健稱學校爆疫3個指標會緊急調查，一旦呈現陽性就有2個渠道處理，即看。他指出長期停課對學生精神健康有影響，出現抑鬱，長時間留家亦出現肥胖的問題，接觸電子產品時間變長令欺凌問題亦加劇。

【11:25】

林鄭月娥指，3月21日宣布放寬社交距離措施，特首指本周內會公布分階段放寬社交距離措施，籲市民仍需謹守個人衞生，即看。每次放寬會有風險，但要社會回復正常須經過的，故市民在放寬後須保持個人衞生、人與人間的距離，以及響應接種疫苗。

楊潤雄指，訪問的校長普遍支持復課，對學生個人成長有幫助，但須謹守防疫措施。

【11:13】

楊潤雄表示，按原計劃復課，學校回復半天面授課堂前會維持網課，中學在文憑試核心科目完成後（5月3日）分階段回復面授課堂，校方自行決定分批還是全校復課，最遲5月10日復課，5月3日至10日未能復課的級別會繼續網課，即看。

小學在復活節假期後，最早4月19日復課，最遲5月3日恢復全校復課。

幼稚園分3階段復課，三分之一、約一級的學生在5月3日回校上面授課，餘下三分之二學生在5月10日復課，全校於5月16日開始復課。

特殊學校、提供非本地課程學校包括國際學校會參考上述原則復課，但按各校情況獲彈性安排； 非正規私立學校可最早4月19日安排學生上不多於半天的課堂。

教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校，陽性結果須呈報衞生署，校方須每天向署方呈報檢測結果。相關安排會在5月下旬按疫情發展而調整。

學校無須因校內出現密切接觸者而停課。

所有進入學校的教職員、提供服務的人士及訪客必須接種1針，由學校直接僱用的人員今日起進入校園須接種2針疫苗滿21日。

中學全校或個別級別達9成接種率，可安排全日面授課堂。

【11:00】

林鄭月娥指，停課可避免大規模學童感染的情況出現。截至4月3日，嚴重新冠患者有48人，料沒有停課，嚴重患者會進一步上升。她指出，復課對學童十分重要，並引用19年前於非典型肺炎疫情平息、學童復課後撰寫的文章，說明復課的重要。

她指出，復活節後復課取決於疫情，學校在復課後要要求學生與教職員做好個人防護措施，包括戴好口罩、量度體溫、保持社交距離；教職員受制於疫苗通行證，學生不受此限；學校要做好通風系統及消毒學校；學生要打針，12至19歲學生中學生打首針達97%，打兩針達78%，3至11歲學童打針情況不理想，打首針有62%，打兩針達28%。

當局額外要求復課後，教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校，當局為學校免費提供1000萬套快測檢測包，以便校方分發予有需要的30萬學生。

其次的額外措施是，林鄭月娥稱沒有打針學生不能參加非學術的活動，為保障他們染疫患上重症的風險。

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記者：陳麗娜