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【復課】小學4.19中學5.3起分階段復課　校方可自行分配各年級恢復實體課時間

社會 11:22 2022/04/11

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中小學最遲於5月3日要全校恢復面授課。

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（11日）繼續出席例行疫情記者會，教育局局長楊潤雄及衞生署署長林文健亦有出席。

楊潤雄表示，學校將於復活節假期後分階段復課，中小學可自行分配各年級回復實體課的階段，如部分年級未回復實體課，可維持半天網課。其中小學4月19日起可復課，最遲於5月3日，要全校恢復面授課；中學則於中學文憑試核心科目考試完結後，即5月3日起，可分階段恢復面授課，最遲5月10日要全校恢復半天面授課。

幼稚園則分3階段恢復面授課，其中5月3日會有一個年級復課，5月10日全校有兩級復課，5月16日則全校復課；特殊學校及非本地學校，原則上參考相關安排，但按各校情況獲彈性安排；提供非正規課程的補習學校，則可從4月19日起，恢復不多於半天的面授課。

至於何時可恢復全日課，楊潤雄稱，中學生年紀較大，接種率較理想，因此容許學校按實際情況，符合學生9成接種率條件後可恢復全日課；小學及幼稚園學生因年紀較小，自理能力較差，暫不可安排全日課，當局會按情況繼續檢視相關安排。

另外，楊潤雄指，未打針的學童不能參與非學術活動。如果中小學生已完成兩劑疫苗接種，半天課後可進行非學術活動，如音樂、體育等，亦可進行不戴口罩的活動，例如吹奏樂器；至於幼稚園學生，除非家中缺乏人照顧，否則學童不能留校。

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記者：黃悅晴

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