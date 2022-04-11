【復課】楊潤雄：學校需每日呈報師生快測結果　陽性率如達5%或研停課

本港第五波疫情回穩，全港學校將於復活節假後陸續復課，教職員及學生須每天進行快速檢測，結果呈陰性才可返校，當局將為學校免費提供1,000萬套快測檢測包，以便校方分發予有需要的學生，涉約30萬人。

教育局局長楊潤雄表示，學校需每日向衞生署呈報師生快測結果，如果同一上課日，呈報師生陽性的個案比率達5%，衞生署會跟進，當局或研究停課；如果學校只出現零星個案，在做足防護措施下可繼續上課。至於學校不須就出現密切接觸者而停課，與確診者在校園內有接觸的人士，如做好衞生防護措施，亦不視為密切接觸者。

楊潤雄亦說，學校要繼續嚴格執行健康指引中的防疫措施，稍後會發出更新版指引。至於學校復課後，出現多少個案才會停課，衞生署署長林文健指，會有3個介入調查的指標，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴