【金宵大廈2】李君妍曾被惠英紅當眾責備　化悲憤為力量默默耕耘漸獲肯定【多圖】

入行十多年的李君妍（Aurora），最近在《金宵大廈2》的單元「城寨英雄Go！」飾演阿晴，與任世嘉（韋家雄飾）、楊洋（劉于碩飾）、豪強（伍禮騫飾）在試玩新遊戲時一同被拉進遊戲世界。在劇中，阿晴成為電子遊戲版刁蘭大，由此身穿黑色緊身衣的李君妍，又可大騷的紮實功架及美好身段。

Aurora從大綠葉起步，至近年的演出都被觀眾記住，兼於數年前被TVB收歸爲「親生女」，一路走來也絕不容易。

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曾參加《功夫新星》

Aurora在2009年於無綫電視藝員訓練班畢業，後來由於曾接觸過南拳基本套路約2、3年，就於2011年參加TVB的《功夫新星》節目。

與Aurora一同參賽的有阮政峰、容天佑、何佩珉等，當年Aurora於節目中備受惠英紅看好。但Aurora因事隔多日，表現卻未有進步，恨鐵不成鋼的小紅姐直言失望，並批評她未有用心對待比賽，Aurora聽後眼淚光。

多年來，Aurora接受TVB《娛樂新聞台》專訪重提此事稱，當年參加比賽時，其實她同時在拍戲集，連睡眠時間也不足更加沒太多時間練習。不過她並沒埋怨小紅姐，反而覺得前輩說得有道理，因為在演藝圈不可錯過任何一個機會，表示此經歷讓她上了寶貴的一課。

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演姣精受關注

Aurora過往演過不同的角色，近年更有令人印象深刻的角色。在2018年內，Aurora在《特技人》的金髮𡃁模「袁丸」，性感打拳的演出大搶風頭。

後來，她在《她她她的少女時代》飾演健身室教練胡樂冰（Icy），她搶走張晴（林凱恩飾）男友Kit（陳俊堅飾）而被網民鬧爆，又有人大讚Aurora演得出色。

Aurora坦言曾因演Icy一角惹負評而不太開心，但後來看到更多相似留言，就明白觀眾只不過是太過入戲。

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為拍攝苦練劍擊

Aurora除了擁有功夫底子，她也學習南拳、詠春、泰拳，又精通空手道、籃球、羽毛球，也不時被安排有武打演出。

好動的她曾因拍攝《七公主》接受約3個月的劍擊訓練，更被前劍擊運動員何嘉麗稱讚步法良好。而且Aurora更獲教練安排參加劍擊團體比賽，在場人士均不知道她只是接受了3個月訓練的新手，最終君妍團隊在比賽中更獲得第3名。

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努力堅持追夢

Aurora相當孝順，起初只得9000元底薪時，也把三分之一交予父母作家用。她又曾經在入行初期替朋友看管健身用品店以賺取外快。

她曾接受TOPick專訪時曾稱：「爸媽現時都支持我做喜歡的事，雖然花了10年才走到現在入位置，會覺得有點慢和心灰，但覺得既然已用了10年時間，夢想又是在這行發展，我為甚麼不再等一下呢？」

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