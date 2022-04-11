【第五波疫情】何栢良指全民快測呈報數字符合預期　現階段應重點推高疫苗接種率

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片)

本港疫情持續向下，昨跌破2,000宗確診，新增1,921宗染疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）在電台節目中提到，全民快速檢測找出的陽性個案，數字符合預期，但由於根本無從掌握有多少名市民參與檢測，故未能判斷計劃成效。他解釋說，假設有500萬人參與全民快測，陽性比率是大約0.044%，相對的水平較低；而若有250萬人參與，陽性比率就降至0.02%，或未能準確評估全港傳播情況，又建議政府委派民調公司，約略估算不同年齡層的參與程度，以更有效了解有關數字。



衞生防護中心指全民自願快測進行首2天，共錄2,202宗快測陽性個案，近7成患者屬無病徵個案，與有病徵患者比例出現逆轉，相信已有效找到隱性患者。何栢良亦認同近兩日是多了市民做檢測，但認為當局如只分析有病徵和無病徵患者的比例，能夠引伸出的推論有限，認為也要觀察每日做檢測的機構，例如醫管局員工的感染比率，而有關數字反映過去一周似乎沒有明顯轉變。

他又提到本港近日的疫情趨勢有所回落，坦言學校復課及將放寬社交距離措施後，確診個案會有「上上落落」，或維持在每日數十至數百宗確診一段時間，要視乎在高危群組會否出現有大型傳播。他指出，本港「一老一幼」的接種比率低，認為社區一旦有出現群組爆發時，須馬上採取有效而快速的措施堵截，以免出現葵涌邨大型爆發的情況。

至於本港是否仍要再做全民檢測，他表示，不論是快測或核酸檢測全民檢測，現階段都不是最優先或重要，認為政府應重點推高疫苗接種率。

要諗清楚全民檢測要達到咩目標，而找出的個案對後續的政策有何影響，而做了全民檢測後，在香港以外的國際航班，在入境時又有何影響。

他又質疑，當局推行的防疫措施上未有明顯區分已接種及未接種人士，認為已完成接種私市民應該要「有獎」，當局應透過行政措施，例如「疫苗通行證」令未打針的市民感到不便：

如果（防疫措施上）無分別，某程度上是懲罰已完成接種的市民，完成接種應該有獎，而如果至今仍未打針，當局在行政措施上就應該要（與已打針的人士）有些分別。

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記者：郭詩詩