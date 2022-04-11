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【社交措施】特首指本周內會公布分階段放寬社交距離措施　籲市民仍需謹守個人衞生

社會 11:34 2022/04/11

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行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（11日）繼續出席例行疫情記者會。

行政長官林鄭月娥指，在3月11日公布路線圖有數個部分，其中復課是一個部分，另外是放寬社交距離措施，當本港疫情無出現反彈，而且持續下降趨勢，會分3階段放寬社交距離措施，本周內會公布。首階段是本月21日開始，每次放寬都會有風險，審慎研究風險，市民謹守個人衞生，亦要配合打針，在第五波疫情令公院出現大量新冠肺炎病人，所以盡快打針預防重症。

 

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記者：余思嵐

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