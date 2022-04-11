【大S再婚】汪小菲上海4間餐廳結業　張蘭騷孫仔影片證與大S關係良好

▲ 汪小菲上海4間「麻六記」分店已結業。

台灣女星大S（徐熙媛）去年11月與內地富二代汪小菲離婚，早前與韓國男星具俊曄再婚，消息震驚娛樂圈。

多是非不斷，作為前夫的汪小菲被爆出為緋聞女友張穎穎爭風吃醋大打出手，釀成流血事件入院。之後又被爆名下的餐廳「麻六記」，其中一間分店上月被驗出油煙排放量超標，遭內地生態環保局罰款1.4萬元人民幣（約1.7萬港元），負面新聞一大籮。

向來愛於直播爆料的汪小菲母親張蘭，近日大爆「麻六記」多間分店倒閉，單計上海倒4間店，一個月內損失至少200萬元人民幣（約240萬港元）。

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張蘭與網民開戰

張蘭指汪小菲在蝕錢下堅持不裁員，還為下屬張羅隔離生活所需，讓身為母親的她感到非常驕傲，面對網民嘲諷她怒批：「也不撒泡尿照照自己，看看自己都幹了什麼，對社會沒一點貢獻。」

亦有網民指汪小菲富裕，張蘭仍開直播帶貨，認為該是時候好好退休，她反駁：「我就不退！氣死你們這些小黑粉。」、「這些黑粉想贏？門都沒有！」她稱自己雖一把年紀，仍幹勁十足，開直播都是為了養員工。又指汪小菲有幫忙網上搶牛奶和雞蛋，不想令員工捱餓，讚揚自己一家人都是良心顧主。

張蘭早前剛過64歲生日，她在直播分享5歲孫仔「小箖箖」祝賀她的影片，片中的孫仔冧爆向嫲嫲說「生日快樂，我愛妳喔」，似乎想證明與前新抱大S關係良好，兩嫲孫仍然時常緊密聯繫。

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