【2022復活節】Choc on Choc自製復活蛋套裝 親子創造假日甜蜜滋味
復活節馬上來到，MARKET PLACE特別為大人和小孩分別精挑細選兩款復活節朱古力禮物，包括Baileys海鹽焦糖復活蛋和松露朱古力套裝，以及Choc on Choc自製復活蛋套裝，希望大家在疫情的籠罩下，仍能品嚐到生活中的一點甜。
Baileys海鹽焦糖復活蛋和松露朱古力套裝 $180
巨型的Baileys海鹽焦糖復活蛋以奶香味濃的Baileys香甜奶酒溶入幼滑香醇的朱古力之中，再配搭焦香微鹹、甜而不膩的海鹽焦糖脆脆，帶來層次豐富的絕頂滋味；而四顆方型海鹽焦糖松露朱古力入口綿密即化，每一口都帶來充滿Baileys香甜奶酒的味蕾享受。巨型復活蛋和松露朱古力同樣綴有璀璨閃爍的金箔，矜貴奢華的同時帶來迷醉微醺的惬意享受，亦是為Bailey愛好者而設的絕佳復活節禮物，現於指定MARKET PLACE有售。
Choc on Choc自製復活蛋套裝 $225
剛登陸MARKET PLACE的這款Choc on Choc自製復活蛋套裝，絕對會成為今個復活節最有心思和帶來最大趣味的復活蛋。包含製作和裝飾朱古力復活蛋的材料和模具以及廚師帽，讓你在家亦能輕易製作出優質而獨一無二的朱古力復活蛋，無論是為家中小孩，或是一家大小同樂的復活節互動，甚至想為摯愛準備手作禮物，這款Choc on Choc自製復活蛋套裝均是不二之選。
Market Place更為大家精選多款來自英國的最新復活蛋及朱古力禮盒套裝，適合一家大細齊齊感受復活節氣氛。
記者：王嵐