【2022復活節】Choc on Choc自製復活蛋套裝 親子創造假日甜蜜滋味

▲ Choc on Choc自製復活蛋套裝包含製作和裝飾朱古力復活蛋的材料和模具以及廚師帽。（超市提供）

復活節馬上來到，MARKET PLACE特別為大人和小孩分別精挑細選兩款復活節朱古力禮物，包括Baileys海鹽焦糖復活蛋和松露朱古力套裝，以及Choc on Choc自製復活蛋套裝，希望大家在疫情的籠罩下，仍能品嚐到生活中的一點甜。

▲ Baileys海鹽焦糖復活蛋以Baileys香甜奶酒溶入朱古力中，再配搭焦香微鹹、甜而不膩的海鹽焦糖脆脆，帶來豐富層次。（超市提供）

Baileys海鹽焦糖復活蛋和松露朱古力套裝 $180

巨型的Baileys海鹽焦糖復活蛋以奶香味濃的Baileys香甜奶酒溶入幼滑香醇的朱古力之中，再配搭焦香微鹹、甜而不膩的海鹽焦糖脆脆，帶來層次豐富的絕頂滋味；而四顆方型海鹽焦糖松露朱古力入口綿密即化，每一口都帶來充滿Baileys香甜奶酒的味蕾享受。巨型復活蛋和松露朱古力同樣綴有璀璨閃爍的金箔，矜貴奢華的同時帶來迷醉微醺的惬意享受，亦是為Bailey愛好者而設的絕佳復活節禮物，現於指定MARKET PLACE有售。

Choc on Choc自製復活蛋套裝 $225

剛登陸MARKET PLACE的這款Choc on Choc自製復活蛋套裝，絕對會成為今個復活節最有心思和帶來最大趣味的復活蛋。包含製作和裝飾朱古力復活蛋的材料和模具以及廚師帽，讓你在家亦能輕易製作出優質而獨一無二的朱古力復活蛋，無論是為家中小孩，或是一家大小同樂的復活節互動，甚至想為摯愛準備手作禮物，這款Choc on Choc自製復活蛋套裝均是不二之選。

▲ Market Place精選各款復活蛋及朱古力禮盒套裝。（超市提供）

▲ 造型可愛又美味的朱古力點心最適合一家大細感受復活節氣氛。（超市提供）

Market Place更為大家精選多款來自英國的最新復活蛋及朱古力禮盒套裝，適合一家大細齊齊感受復活節氣氛。

記者：王嵐